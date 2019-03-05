Silahlı kavgada yanlışlıkla kardeşini ağır yaraladı Haberi



- Diyarbakır’da çıkan silahlı kavgada bir kişi, yanlışlıkla kardeşini başından yaraladı. Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan Sümerpark’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup parkta karşılaştı. Yaşanan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, silahını çeken bir kişi, yanlışlıkla kardeşi olan Hogır O.’yu (26) başından yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hogır O., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Acil Servis Bölümü’ne kaldırıldı. Hogır O.’nun hayati tehlikesi devam ederken, kavgada 5 kişinin de çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Polis olaya karışan zanlıların yakalanması için geniş çapta çalışma başlatıldı. (YRT

