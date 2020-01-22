Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği dükkandaki panik kamerada

Silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği dükkandaki panik kamerada

Olay yerinden görüntü

Sadaka Akalan Kaçış Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Saçmaların camda isabet ettiği yerden görüntü
-Güvenlik kamerası görüntüsü
-Çetin Varol röp.

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de kimliği belirsiz bir şahıs husumetli olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahsın üstüne sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda yabancı uyruklu şahıs yaralanırken, tüfekten çıkan saçmaların camına isabet ettiği manav dükkanında ise büyük panik yaşandı. Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Saltak Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu Mustafa El Yusuf (24) aralarında husumet bulunan kimliği belirsiz bir şahıs arasında husumet yaşandı. Husumetin kavgaya dönüşmesi sonucu şahıs Yusuf’un üzerine pompalı teüfekle ateş açtı ve ardından kaçtı. Açılan ateşte yaralanan Yusuf ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra bölgeye gelen polis ekipleri ise geniş çaplı soruşturma başlattı. “Verilmiş sadakamız varmış” Olayda tüfekten çıkan saçmalar ise içerisinde çok sayıda müşterinin bulunduğu manava isabet etti. O esnada içerde bulunan müşterilerin panik yaşayarak sağa sola kaçışmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Saçmaların isabet ettiği manav çalışanlarından Çetin Varol, büyük panik yaşadıklarını ifade ederek, “Olay esnasında içerde müşterilerimiz vardı. Karşı sokakta yaşandı olay. Tüfekten çıkan saçmalar dükkana isabet etti. Müşterilerimiz vardı olayda can kaybı yaşanabilir ve yaralanmada olabilirdi. Çok şükür ucuz atlattık, verilmiş sadakamız varmış” diye konuştu.
Olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma devam ediyor. (GC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı