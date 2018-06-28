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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı kavgada mucize kurtuluş

Silahlı kavgada mucize kurtuluş

Olay yerinden detaylar

Polis Silahlı Kavga Bild Polis Ekipleri Mucize Kurtuluş 

-Şahıslardan detaylar
-Otomobilden detay
-Polis ekiplerinin inceleme yapması

( SİVAS )- Sivas'ta, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada şahıslar ile birlikte trafik seyir halindeyken otomobiline kurşun isabet eden sürücü yaralandı SİVAS

- Sivas'ta, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada şahıslar ile birlikte trafik seyir halindeyken otomobiline kurşun isabet eden sürücü yaralandı. Olay saat 15.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Ferhat Ş. ile taksici Murat K. cadde üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışmanın sonucunda Ferhat Ş. ile taksici Murat K. kavga etmeye başladı.
Bu sırada Murat K. yanında bulunan silahla Ferhat Ş.'ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşun bu sırada cadde üzerinde trafikte seyir halinde bulunan Hakan S.'ye ait 58 DD 711 plakalı aracın ön camına isabet etti. Çıkan kavgada darp nedeniyle Ferhat Ş. ile taksici Murat K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Aracına kurşun isabet eden araç sürücüsü de kurşunun isabet ettiği camdan sıçrayan cam parçalarıyla kolundan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak olay yerinde ve otomobilde incelemelerde bulundu.
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