Silahlı kavgada hayatını kaybeden Denizlispor amigosu toprağa verildi - DENİZLİ Haberi
- Caminin dış genel planı - Cenazeye gönderilen çelenkler - Haydar Varan'ın tabut başındaki fotoğrafı - Denizli spor Başkanı Ali Çetin'in konuşması - Denizli spor taraftarlarından Ali Demirkaya'nın tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi - Cenaze namazı kılınmasıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, bir restoranda müşterilerle müzisyen arasında çıkan tartışmada kaza kurşunuyla hayatını kaybeden Denizli spor'un amigolarından Haydar Varan, son yolculuğuna uğurlandı.Varan'ın cenazesi (51) Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından aile yakınları tarafından alınarak Ulu Cami'ye getirildi. Cenaze törenine Varan'ın ailesi, yakınları, Denizli spor Başkanı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar grubu katıldı. Namaz öncesinde Denizli spor taraftarlarından Ali Demirkaya, Varan'ın tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Denizli spor Başkanı Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın sevilen amigosu Varan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, geride kalan ailesinin yanında olacaklarını söyledi.
Varan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Asri mezarlığında toprağa verildi. - OlayPamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki bir restoranda müzisyenlik yapan Seyhan D. ile müşteriler arasında gece saatlerinde sözlü tartışmanın ardından çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, mutfakta çalışan Denizli spor amigolarından Haydar Varan ile müzisyen Seyhan D. yaralanmıştı.Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Varan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, bacağından yaralanan Seyhan D. ise aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.