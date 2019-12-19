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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı kavgada bir kişi öldü - SİVAS

Silahlı kavgada bir kişi öldü - SİVAS

- Zanlının polis aracına bindirilmesi - Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması - Yerdeki mermi kovanlarından detay - Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ın olay yerinde bilgi alması Sivas 'ta silahlı kavgada bir kişi öldüSİVAS (AA) - Sivas 'ta alacak meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, M.Z.Y. (32), Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı önünde, aralarında alacak meselesi bulunan Şeyhmus Özal (43) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Z.Y, yanında bulunan tabancayla Özal'a ateş etti.Yaralanan Özal, kaldırıldığı Numune Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Çevredeki vatandaşlarca yakalanarak polise teslim edilen M.Z.Y, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Öte yandan bazı görgü tanıkları, şüphelinin olay sırasında yüzüne kar maskesi taktığını öne sürdü. Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Polis Aracı Kar Maskesi Silahlı Kavga Akalan Mermi 

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