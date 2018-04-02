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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - İZMİR

Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - İZMİR

- Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Polis ekiplerinin hastanede güvenlik önlemi alması İzmir 'de silahlı kavga - Balçova ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasındaki kavgada 4 kişi yaralandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Balçova ilçesinde iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Düzgün K. (29), Alper K. (38) ile Cemal K. (37) ve Remzi K. (27) arasında İnciraltı Bahçelerarası mevkisinde tartışma çıktı.Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi birbirini yaraladı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Bu arada, olayı duyup hastaneye gelen tarafların yakınları arasında da arbede çıktı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hastane Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Arbede Bıçaklı Kavga 

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