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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Silahlı kavga zanlısı gözaltına alındı - KONYA

Silahlı kavga zanlısı gözaltına alındı - KONYA

- Gözaltına alınan şüpheli - Sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi - Raporu alındıktan sonra hastaneden çıkartılması - Asayiş Şubeden çıkartılması Konya 'daki silahlı kavga - Tabancayla vurulan iş yeri sahibinin öldüğü, 2 oğlunun yaralandığı olayın şüphelisi polise teslim olduKONYA (AA) - Konya 'nın Güneysınır ilçesinde, komşu iki iş yeri sahibi arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın zanlısı gözaltına alındı.İlçe merkezindeki Mevlana Caddesi'nde pastane işleten 2 komşu iş yeri sahibinden Bekir Öztürk'ün tabancayla öldürülmesi, oğulları Mesut ve Enes Öztürk'ün yaralanmasının şüphelisi Yakup A, suç aleti tabancayla polise teslim oldu. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Yakup A'nın ifadesi, Asayiş Şube Müdürlüğünde alındı.Yakup A'nın ifadesinde, Güneysınır'da pastane işletmeciliği yaptığını, bir süre önce iş yerinin karşısına yeni bir pastane daha açıldığını, buranın sahibi tarafından içeride sigara içildiği gerekçesiyle sürekli şikayette bulunulduğunu, olay günü de bu sebeple aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi.Yakup A'nın, "Tartışma sırasında içeride annem vardı. Bana ve anneme saldıracakları endişesiyle ateş açtım." dediği belirtildi.Zanlı, işlemleri tamamlandıktan sonra soruşturmanın yürütüldüğü Güneysınır'a gönderildi.Güneysınır ilçesi Mevlana Mahallesi'nde iş yeri bulunan Yakup A. ile komşu iş yeri sahibi Bekir Öztürk, oğulları Mesut ve Enes Öztürk arasında 12 Kasım'da tartışma çıkmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Yakup A, tabancayla baba ve 2 oğluna ateş açıp kaçmıştı. Bekir Öztürk olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Mesut ve Enes Öztürk Konya 'daki hastanelere sevk edilmişti.

Polis Hastane Silahlı Kavga Sigara Trol 

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