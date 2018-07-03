Silahlı kavga - VAN

- Zanlıların polis aracına bindirilmesi Van 'da silahlı kavga - İpekyolu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandıVAN (AA) - Van 'ın İpekyolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bostaniçi Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki TOKİ konutları arkasında bulunan boş arazide kız meselesi nedeniyle F.Ö. ile B.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Kavga sırasında göğsünden silahla ağır yaralanan B.Ç. hastaneye kaldırıldı.Çalışma başlatan polis ekipleri, zanlı F.Ö. ile kavga sırasında yanındaki arkadaşı H.Ö'yü boş bir inşaatta saklanırken yakaladı.Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. İki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "silahla kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.B.Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.