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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Silahlı kavga şüphelisi polise ateş açıp kaçarken yakalandı - ESKİŞEHİR Haberi

Silahlı kavga şüphelisi polise ateş açıp kaçarken yakalandı - ESKİŞEHİR Haberi

- Olay yerinden görüntüler - Zanlının polis aracından görüntüsü - Kurşun isabet eden telefonun görüntüsü Eskişehir 'de silahlı kavga şüphelisi polise ateş açıp kaçarken yakalandı - Zanlının silahından çıkan mermi, polisin cebindeki telefona isabet ettiESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de, silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan ve olaya müdahale eden polislere de ateş açan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'taki bir pasajda Kudret K. (43) ile Hamza Ş. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kudret K, üzerindeki tabancayla Hamza Ş'ye 4 el ateş edip kaçtı.Bu sırada olay yerinin yakınlarında bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibi, zanlıyı takibe aldı. Kovalamaca sırasında, çevreye rastgele ateş ettikten sonra kendisini kovalayan sivil bir polis memurunu da hedef alan zanlının silahından çıkan mermi, polisin pantolonundaki cep telefonuna isabet etti.Kovalamacanın ardından yakalanan Kudret K, emniyete götürüldü.Bacağından ve kalçasından yaralanan Hamza Ş. ise 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Aracı Polis Memuru Silahlı Kavga Akalan Cep Telefonu 

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