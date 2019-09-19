Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı kavga - SİVAS Haberi

Silahlı kavga - SİVAS Haberi

- Sivas Adalet Sarayı - Zanlıların adliyeye getirilmesi Sivas 'taki silahlı kavga - Gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildiSİVAS (AA) - Sivas 'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.Silahlı kavgada bacağından yaralanan Yasin G'nin (33) de aralarında bulunduğu zanlılar T.B. (36), N.H. (59), A.K. (49), H.I. (34), S.K. (31) ve A.K'nin (21) İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.Eğriköprü Mahallesi Yurtlar mevkisinde 2 gün önce bir kafeterya önünde Yasin G. ile S.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Bunun üzerine S.K. tabancayla Yasin G'yi bacağından yaralamış, aynı silahtan çıkan mermilerden biri de olay yerine yakın başka bir kafeteryada oturan Yunus D'nin (20) yüzüne isabet etmişti.

Silahlı Kavga Mermi 

İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı