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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu - GAZİANTEP

Silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu - GAZİANTEP

- Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi 66052'inci Sokak'tan görüntüler - Olay yerinden görüntüler Gaziantep 'te silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vurulduGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu.Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi 66052'inci Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler birbirine tabancayla ateş etmeye başladı.
O sırada yoldan geçen ve iki grubun arasında kalan kalan Murat Dalfer (26) başına mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Dalfer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hastane Silahlı Kavga Akalan Mermi 

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