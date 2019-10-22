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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Silahlı kavga - KOCAELİ

Silahlı kavga - KOCAELİ

- Olay yerinden görüntüler - Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 7 zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi Göktaş Sokak'ta, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.Silahların kullanıldığı kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı.Bu arada silahlardan çıkan mermi ve saçmaların etraftaki araç ve binalara zarar verdiği görüldü.

Polis Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri Mermi 

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