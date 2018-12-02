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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Silahlı kavga - KARAMAN

Silahlı kavga - KARAMAN

- Karaman Adliyesinden görüntüler - Zanlının adliyeye getirilişi Karaman 'daki silahlı kavga - Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandıKARAMAN (AA) - Karaman 'da evine tabanca ile rastgele ateş eden kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen kişi tutuklandı.Hamidiye Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan zanlı Veli Kılış'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Hamidiye Mahallesi 367. Sokak'ta 30 Kasım'da yaşanan olayda, Veli Kılış, evine tabanca ile ateş açan Hamza Aylak'a av tüfeğiyle karşılık vermiş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aylak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Kaçan şüpheli Veli Kılış, polis ekiplerince yakındaki bir inşaatta yakalanmıştı.

Polis Hastane Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri 

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