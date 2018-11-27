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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Silahlı kavga kameraya yansıdı, olayın ardından 4 kişi tutuklandı

Silahlı kavga kameraya yansıdı, olayın ardından 4 kişi tutuklandı

vatandaş cep telefonu görüntüsü

( ÇORUM ) ÇORUM

Silahlı Kavga Kamera Gesi Cep Telefonu Pompalı Tüfek 


- Çorum’un İskilip ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün Çorum caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 155’i arayan bir kişi İskilip adliyesi yakınlarında iki otomobilde bulunan şahısların birbirlerine silahla ateş açtığı haberini verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden İskilip İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Olay sırasında gözüne bir cisim çarpan S.D. yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahla havaya ateş açılması anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucu olayda kullanılan pompalı tüfekler sanayi bölgesinde şahısların sakladıkları yerde ele geçirildi. Haklarında hazırlanan soruşturma evrakı ile mahkemeye sevk edilen zanlılardan H.C.Ş,Y.C.,M.B.,A.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MMY-BÖ)
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