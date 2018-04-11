Silahlı kavga - Gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı - KONYA İzle
- Zanlıların adliyeye sevk görüntüleri Konya 'daki silahlı kavga - Olayla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandıKONYA (AA) - Konya 'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Perçemli Sokak'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.Olayda yaralanan Polat (42), kardeşi Bektaş (19) ve oğlu Nizamettin Aslıvar'a (16) silahla ateş ettiği belirlenen şüphelilerden Kazım U. ve Güven Y. gözaltına alındı.Zanlıların polisteki sorgusunda, iki grup arasında daha önce yaşanan bir kavga nedeniyle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğünü söyledikleri öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Olaya karıştığı belirlenen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.Merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Perçemli Sokak'ta, 9 Nisan'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, av tüfeği ve silahların kullanıldığı olayda, aynı aileden Nizamettin, Bektaş ve Polat Aslıvar yaralanmıştı. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nizamettin ve Polat Aslıvar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmiş, polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.