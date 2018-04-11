Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Silahlı kavga - Gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı - KONYA İzle

Silahlı kavga - Gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı - KONYA İzle

- Zanlıların adliyeye sevk görüntüleri Konya 'daki silahlı kavga - Olayla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandıKONYA (AA) - Konya 'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Perçemli Sokak'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.Olayda yaralanan Polat (42), kardeşi Bektaş (19) ve oğlu Nizamettin Aslıvar'a (16) silahla ateş ettiği belirlenen şüphelilerden Kazım U. ve Güven Y. gözaltına alındı.Zanlıların polisteki sorgusunda, iki grup arasında daha önce yaşanan bir kavga nedeniyle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğünü söyledikleri öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Olaya karıştığı belirlenen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.Merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Perçemli Sokak'ta, 9 Nisan'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, av tüfeği ve silahların kullanıldığı olayda, aynı aileden Nizamettin, Bektaş ve Polat Aslıvar yaralanmıştı. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nizamettin ve Polat Aslıvar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmiş, polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Polis Silahlı Kavga Akalan 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı