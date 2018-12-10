Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Silahlı kavga - ESKİŞEHİR

Silahlı kavga - ESKİŞEHİR

- Zanlıların adliyeye getirilişi - Adliyeden detay görüntü Eskişehir 'deki silahlı kavga - İki aile arasında 4 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla salıverildi.
Alınan bilgiye göre, dün Uluönder Mahallesi Malkoçbey Sokak'taki kanatlı hayvan pazarında aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, Metin Tiftik, Ahmet Kıllıoğlu ve 13 yaşındaki Ö.K'nin av tüfeğiyle, Refiye Tiftik'in darbedilerek yaralandığı kavganın şüphelileri Hüseyin T. (53) ile oğlu Yıldırım T. (27), geniş güvenlik önlemleri altında Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin T. tutuklandı, oğlu Yıldırım T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Silahlı Kavga Hayvan Pazarı Avcılık Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı