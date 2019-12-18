Silahlı kavga anı kamerada - ISPARTA

- Isparta 'daki silahlı kavga - Kavga anına ait gvenlik kamerası görüntüleriGÜNCELLEME - Isparta 'da silahlı kavga: 4 yaralıADLİ SÜREÇ VE DURUMU AĞIR OLAN YARALININ İSİM BİLGİSİ EKLENDİISPARTA (AA) - Isparta 'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde Eray E. ile bir gece kulübünün önündeki 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eray E. tabancayla ateş ederek 4 kişiyi yaraladı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Eray E. polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eray E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Yaralılardan Can Polat'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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