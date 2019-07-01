Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Silahlı kavga - ADIYAMAN

Silahlı kavga - ADIYAMAN

- Hastane binasından detay - Şüphelilerin hastaneye getirilmesi Adıyaman 'daki silahlı kavgaADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı.Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Kültür Parkı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan Fatih Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Eskisaray Mahallesi'nde Mimar Sinan Kültür Parkı'nda dün iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanmış, polis ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına almıştı.

Hastane Adli Kontrol Silahlı Kavga Polis Ekipleri Irak 

İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı