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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı kavga: 9 yaralı - KONYA Video

Silahlı kavga: 9 yaralı - KONYA Video

- Yaralıların ambulansa alınması - Ekiplerin olay yeri incelemesiKONYA (AA) - Konya 'nın Karatay ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavgada 9 kişi yaralandı.Merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Mahmut Dede Sokak'ta yaşayan Irak uyruklularla başka bir grup arasında maytap atılması nedeniyle tartışma çıktı.Çevredekilerin araya girmesiyle olay kavgaya dönüşmeden sona erdi ancak bir süre sonra ellerinde av tüfeği ve satırlarla yeniden olay yerine gelen 5 kişi, Irak uyruklulara saldırdı.Av tüfeği ve satırın kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olayla ilgili M.K. (19) gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Hastane Olay Yeri İnceleme Akalan 

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