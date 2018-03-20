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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Silahlı kavga: 6 yaralı - KONYA Haberi

Silahlı kavga: 6 yaralı - KONYA Haberi

- Üzerinde kurşun delikleri olan araçlar - Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri - Olay yerinden detay görüntüler Konya 'da silahlı kavga: 6 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Güneysınır ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, içinde 6 kişi bulunan 33 HA 032 plakalı otomobil, Kayaağzı Mahallesi'ne geldi.İçinde bulundukları araçtan, önce Aziz Ö'nün evi ve otomobiline, ardından da Hikmet Ö'nün evine ateş açan kişilere, Zafer Ö. av tüfeğiyle karşılık verdi.Çıkan çatışmada, otomobilde bulunan Resul G, İrfan G, Ömer Faruk Ç, Furkan Ç, İsmail T. ve Lütfi C. yaralandı.Ambulanslarla Konya 'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Jandarma ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu.Zafer Ö, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hastane Çatışma Silahlı Kavga Bild 

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