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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Silahlı kavga: 6 yaralı - KONYA

Silahlı kavga: 6 yaralı - KONYA

- Olay yerinden detaylar Konya 'da silahlı kavga: 6 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Ilgın ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ilgın Belediyesi kapalı pazar alanında, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 grup arasında tartışma çıktı.Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Ramazan Y. (56), Sadettin G. (43), İrfan Ç. (71), Mehmet Ç, Kadir Ç. ile Mustafa Ç. yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis, kaçan zanlılar Mehmet Y, Ramazan Y. ve Yasin Hüseyin Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı Kavga Akalan 

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