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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Silahlı kavga: 6 yaralı - BALIKESİR

Silahlı kavga: 6 yaralı - BALIKESİR

- Olay yerinden görüntülerBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi kordonundaki bir iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi yanlarındaki tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı.
Kavgada, iş yerinde olaya karışan Abdülkadir K, Oğuzhan D. ve sahilde yürüyen Ayten Ö. ile 3 kişi yaralandı.Ayten Ö, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine, Abdülkadir K, Oğuzhan D. ile diğer 3 kişi de Edremit'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Ayten Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kordon Hastane Jandarma Silahlı Kavga Sağlık Ekipleri 

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