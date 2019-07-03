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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Silahlı kavga: 5 yaralı - YOZGAT

Silahlı kavga: 5 yaralı - YOZGAT

- Olayın yaşandığı fabrikadan görüntü - Ambulanstan görüntü - Fabrika önündeki jandarmadan görüntü Yozgat 'ta silahlı kavga: 5 yaralıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta bir fabrikanın sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.İddiaya göre, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının sahipleri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akraba oldukları öğrenilen taraflar, tabancayla karşılıklı ateş açtı.Yaralanan Hasan Y, Mustafa Y, Ali Y, Yıldırım Y. ve Murat Y, sağlık ekipleri tarafından Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı.Jandarma ekipleri fabrikada güvenlik tedbiri aldı.

Jandarma Silahlı Kavga Alacak Verecek Meselesi Sağlık Ekipleri Plastik Fabrikası 

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