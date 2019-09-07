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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Silahlı kavga: 4 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

Silahlı kavga: 4 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

- Olay yerindeki av tüfeği fişekleri - Polisin olay yerinde inceleme yapması Kahramanmaraş 'ta silahlı kavga: 4 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Hasan D. ve Fatih T. daha önceden sosyal medyadan tartıştıkları arkadaşları Ali Y. ile Karacaoğlan Mahallesi Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde bir araya gelerek tartışmaya başladı.
İddiaya göre, tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Hasan D, av tüfeğiyle önce havaya etti, daha sonra da Ali Y'i vurdu. Bu sırada Ali Y'nin yakınında bulunan 3 kişi saçmaların isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Polis, Hasan D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Sosyal Medya Hastane Silahlı Kavga Akalan Oğlan 

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