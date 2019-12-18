Silahlı kavga: 4 yaralı - ISPARTA Video

- Olayın olduğu yer - Yaralının ambulansa götürülmesi - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Isparta 'da silahlı kavga: 4 yaralıISPARTA (AA) - Isparta 'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde Eray E. ile bir gece kulübünün önündeki 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eray E. tabancayla ateş ederek 4 kişiyi yaraladı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Eray E. polis ekiplerince gözaltına alındı.Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.
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