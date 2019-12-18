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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Silahlı kavga: 4 yaralı - ISPARTA Video

Silahlı kavga: 4 yaralı - ISPARTA Video

- Olayın olduğu yer - Yaralının ambulansa götürülmesi - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Isparta 'da silahlı kavga: 4 yaralıISPARTA (AA) - Isparta 'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde Eray E. ile bir gece kulübünün önündeki 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eray E. tabancayla ateş ederek 4 kişiyi yaraladı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Eray E. polis ekiplerince gözaltına alındı.Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Hastane Gece Kulübü Silahlı Kavga Sparta Polis Ekipleri 

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