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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Silahlı kavga: 4 yaralı - ERZURUM Haberi

Silahlı kavga: 4 yaralı - ERZURUM Haberi

- Olay yerinden görüntü - Kavgada kullanılan av tüfeği ve boş mermi kutusunun görüntüsü - Polislerin olay yerini incelemesi - Genel ve detay görüntü Erzurum 'da silahlı kavga: 4 yaralıERZURUM (AA) - Erzurum 'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde iki aile arasında tartışma çıktı.Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi pompalı tüfekle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Palandöken Devlet Hastenesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı mahallede, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.

Olay Yeri İnceleme Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Pompalı Tüfek Mermi 

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