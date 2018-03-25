Silahlı kavga: 4 yaralı - ADANA

- Olay yerinden genel ve detayADANA (AA) - Adana 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1827 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.