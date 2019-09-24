Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Silahlı kavga: 3 yaralı - İZMİR

Silahlı kavga: 3 yaralı - İZMİR

- Olay yeri - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması İzmir 'de silahlı kavga: 3 yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'in Gaziemir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Emrez Mahallesi 179 Sokak'ta Ersin K. ile Recep K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, av tüfeğiyle Ersin K. ile Recep K'ye ateş edip kaçtı.Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Ersin K. ve Recep K. ile kavga sırasında evinin balkonunda bulunan Sevda D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ersin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Hastane Sağlık Ekibi Silahlı Kavga Bild 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı