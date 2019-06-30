Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Silahlı kavga: 3 yaralı - ADIYAMAN Haberi

Silahlı kavga: 3 yaralı - ADIYAMAN Haberi

Yerde yatan yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi - Yaralının ambulansa taşınması - Engelli yaralının yerde oturmasıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Kültür Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen, taş, sopa ve silahın da kullanıldığı olayda Seydi Polat, Ömer Yağız ve Mehmet Korkmaz yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Silahlı Kavga Akalan Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı