Silahlı kavga: 3 yaralı - ADANA

- Olay yerindeki polislerin görüntüsü - Kalabalıktan görüntü - Yerdeki boş kovandan detay Adana 'da silahlı kavga: 3 yaralıADANA (AA) - Adana 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan Sedat Y, Kerem B. ve Şahin Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
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