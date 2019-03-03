Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Silahlı kavga: 3 yaralı - ADANA

Silahlı kavga: 3 yaralı - ADANA

- Olay yerindeki polislerin görüntüsü - Kalabalıktan görüntü - Yerdeki boş kovandan detay Adana 'da silahlı kavga: 3 yaralıADANA (AA) - Adana 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan Sedat Y, Kerem B. ve Şahin Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Polis Silahlı Kavga Alabalık 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı