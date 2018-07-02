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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı - DÜZCE

Silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı - DÜZCE

- Olay yerinden görüntüler Düzce 'de silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı - Düzce Valisi Zülkif Dağlı: - "Orman işçisi birlikte çalıştığı arkadaşlarına ateş etmiş, 3'ünün ölümüne neden olurken, 3 kişiyi de yaralamıştır. Şahsı arama çalışmalarına devam edilmektedir"GÖRÜŞ EKLENDİDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Gümüşova ilçesinde, orman işçileri arasında çıkan kavgada bir kişi 3 arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü, 3'ünü de yaraladı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde orman kesim işinde çalışan O.B. ile iş arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda O.B. yanında bulunan pompalı tüfekle 6 arkadaşına ateş etti, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralı 3 işçi ise 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın orman işçileri arasındaki kavgadan kaynaklandığını belirtti.
Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü ormanlık alandaki olay sonrası gerekli incelemelerin başlatıldığını vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:"Ormanlık alanda gelişen olayda kesim işinde çalışan O.B isimli şahıs, birlikte çalıştığı arkadaşlarının üzerine ateş etmiş, 3'ünün ölümüne neden olurken, 3 kişiyi de yaralamıştır. Şahıs olayın ardından alanı terk etmiş olup arama çalışmalarına devam edilmektedir."

Silahlı Kavga Akalan Muhabir Ormanlı Pompalı Tüfek 

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