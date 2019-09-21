Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Silahlı kavga: 2 yaralı - TOKAT

Silahlı kavga: 2 yaralı - TOKAT



: - Olay yerinden görüntü - Polislerin olay yerinde inceleme yapması - Olay yerinde yaralılara ait ayakkabılar Tokat 'ta silahlı kavga: 2 yaralı - Turhal ilçesinde komşularının oğlu tarafından silahla yaralanan çift, hastaneye kaldırıldıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Turhal ilçesinde bir çift, komşularının oğlu tarafından silahla yaralandı.Fatih Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda Ali (33) ve Duygu Irmak (23) çiftine, komşularının oğlu Anıl D. (26) tarafından tüfekle ateş edildi.Bacaklarından yaralanan çift, ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayın ardından kaçan saldırgan, bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

Polis Hastane Silahlı Kavga Akalan 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı