Silahlı kavga: 2 yaralı - TOKAT

: - Olay yerinden görüntü - Polislerin olay yerinde inceleme yapması - Olay yerinde yaralılara ait ayakkabılar Tokat 'ta silahlı kavga: 2 yaralı - Turhal ilçesinde komşularının oğlu tarafından silahla yaralanan çift, hastaneye kaldırıldıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Turhal ilçesinde bir çift, komşularının oğlu tarafından silahla yaralandı.Fatih Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda Ali (33) ve Duygu Irmak (23) çiftine, komşularının oğlu Anıl D. (26) tarafından tüfekle ateş edildi.Bacaklarından yaralanan çift, ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayın ardından kaçan saldırgan, bir süre sonra polis tarafından yakalandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım