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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Silahlı kavga: 2 yaralı - SAKARYA

Silahlı kavga: 2 yaralı - SAKARYA

- Yaralıların hastaneye kaldırılması - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları Sakarya 'da silahlı kavga: 2 yaralıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Arifiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Sakarya Merkez Sanayi 58. Sokak'ta aralarında alacak verecek meseli olduğu iddia edilen 3 kişi arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz belirlenemeyen kişi, üzerinde taşıdığı silahla ateş etti.Olayda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan C.N. (28) ve R.N. (30), 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

İlk Müdahale Polis Hastane Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

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