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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Silahlı kavga: 2 yaralı - MALATYA

Silahlı kavga: 2 yaralı - MALATYA

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olaya müdahalesi Malatya 'da silahlı kavga: 2 yaralıMALATYA (AA) - Malatya 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyüyerek, tabanca ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu H.İ. (28) ve S.Y. (26) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Zanlıların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri 

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