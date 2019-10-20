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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Silahlı kavga: 2 yaralı - KARAMAN

Silahlı kavga: 2 yaralı - KARAMAN

- Yaralıların ambulans ile hastaneye getirilmesi - Yaralı yakını yaşlı kadının ağlaması Karaman 'da silahlı kavga: 2 yaralıKARAMAN (AA) - Karaman 'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Merkeze bağlı Çoğlu köyünde İbrahim (47) ve oğlu Hacı Ahmet Şahin (23) ile Yılmaz K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz K, baba ve oğlunu av tüfeğiyle yaraladı.Yaralılar Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Jandarma kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşlı Kadın Hastane Silahlı Kavga 

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