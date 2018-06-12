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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Silahlı kavga: 2 yaralı - ADIYAMAN

Silahlı kavga: 2 yaralı - ADIYAMAN

- Adıyaman 'da silahlı kavga - 2 yaralı - Olayın olduğu yerdeki araçlardan görüntüler - Jandarma ekiplerinin çalışması Adıyaman 'da silahlı kavga: 2 yaralı - Adıyaman 'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Adıyaman - Çelikhan karayolu Pirin mevkisinde, Rıza Sait Söyler ile Yaşar Darıca arasında, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar üzerinde taşıdıkları silahla birbirine ateş etti.Bu sırada silahlardan çıkan kurşunlarla Rıza Sait Söyler ve Yaşar Darıca ağır yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Hastane Silahlı Kavga Alacak Verecek Meselesi 

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