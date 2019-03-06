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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Silahlı kavga: 2 yaralı - ADANA

Silahlı kavga: 2 yaralı - ADANA

- Olay yeri - Güvenlik önlemleri Adana 'da silahlı kavga: 2 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Güzel Evler Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen neden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Tarafların birbirine pompalı tüfekle ateş etmesiyle 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi ile Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bir evin damında 2 pompalı tüfek ile bir kuru sıkı tabanca buldu.Silahlar ile olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alınarak Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

Polis Silahlı Kavga Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

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