Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Silahlı kavga: 2 ölü - KAHRAMANMARAŞ

Silahlı kavga: 2 ölü - KAHRAMANMARAŞ

- Hastane önünde bekleyen yakınlardan görüntü - Hastaneden detay - Zanlının sağlık kontrolü için hastaneye getirilişi - Jandarmanın güvenlik önlemleri Kahramanmaraş 'ta silahlı kavga: 2 ölüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'taki silahlı kavgada amca ve yeğeni hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'nde A.Ç. (44), boşandığı eşi G.Ö'nün kardeşi Mehmet Ölübey (38) ve amcası Atilla Ölübey (51) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. yanında bulunan av tüfeğiyle Mehmet Ölübey ve Atilla Ölübey'e ateş ederek olay yerinden kaçtı.Ağır yaralanan Mehmet ve Atilla Ölübey 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları özel hastanelerde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Zanlı A.Ç. daha sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hastane Jandarma Silahlı Kavga Özel Hastaneler Trol 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı