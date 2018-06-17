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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı - GAZİANTEP Video

Silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı - GAZİANTEP Video

- Olay yerindeki güvenlik önlemi - Hastane acili - Burada bekleyen kalabalıkGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te çıkan silahlı kavgada, 1'i Suriye uyruklu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Merkez Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde, Mustafa Okan (46) ve ismi henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma, Suriye uyruklu 5 kişi ile Mustafa Okan’ın oğlunun dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.Kavga sırasında, yaralanan Suriyeli uyruklu bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Okan ve oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Baba Okan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, oğlu ise ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.Kavgada yaralanan 5'i Suriye uyruklu 6 yaralı da kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaıvi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yoğun Bakım Ünitesi Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Alabalık Ameliyat 

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