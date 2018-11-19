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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı - DİYARBAKIR

Silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı - DİYARBAKIR

- Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri Diyarbakır 'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan, Servet Eren ile Mehmet Gezginci yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Silahlı Kavga 

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