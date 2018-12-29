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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 yaralı - MANİSA Haberi

Silahlı kavga: 1 yaralı - MANİSA Haberi

- Ekiplerin olay yeri incelemesi - Olay anının cep telefonu ile çekilen görüntüsü Manisa 'da silahlı kavga: 1 yaralıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu İlçesinde, otomobili ile bir başka otomobilin önünü kesen kişi, araç sürücüsünü tabanca ile yaraladı.Alınan bilgiye göre, 34 SDA 50 plakalı otomobiliyle, Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak üzerinden Kervan Yolu Caddesi'ne doğru giden Hasan Hüseyin Körükçü'nün (34) önü ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından otomobille kesildi.Otomobilinden inen zanlı Hasan Hüseyin Körükçü'ye tabanca ile ateş etti.Ayaklarından yaralanan Körükçü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Körükçü'nün hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Olay Yeri İnceleme Silahlı Kavga Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

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