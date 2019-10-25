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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 yaralı - MALATYA

Silahlı kavga: 1 yaralı - MALATYA

- Husumetli 2 kişi arasında silahlı kavga - Olay yerinden görüntü - Polis ekiplerinin incelemesi Malatya 'da silahlı kavga: 1 yaralıMALATYA (AA) - Malatya 'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Merkez Yeşilyurt ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Bağcı (38), tabancayla karnından yaralandı.Yaralı çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Silahlı Kavga Akalan 

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