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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 yaralı - MALATYA

Silahlı kavga: 1 yaralı - MALATYA

- Olay yerinden görüntü - Polis ekiplerinin incelemesi Malatya 'da silahlı kavga: 1 yaralıMALATYA (AA) - Malatya 'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Merkez Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen B.F. ile B.K.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Kavgada B.F, av tüfeğiyle B.K.K'ya ateş etti.Yaralanan B.K.K, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, olayın ardından kaçan B.F'yi kısa sürede yakaladı

Silahlı Kavga 

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