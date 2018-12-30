Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 yaralı - KOCAELİ

Silahlı kavga: 1 yaralı - KOCAELİ

- Şüphelilerin adliyeye sevkiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Köseköy İstasyon Mahallesi Nizam Sokak'ta hurda alanı işletmecisi M.Ö (38) ve kardeşi H.Ö (30) ile ellerinde sopalarla işletmeye gelen 5 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö'nün ruhsatsız tabancayla çevreye ateş açması sonucu, gruptaki N.M. (38) yaralanarak hastaneye götürüldü.Olayın ardından inceleme yapan polis, hurdacı M.Ö. ve kardeşi H.Ö'yü, yaralanan N.M ile hastaneye giden oğlu A.M. (18), B.B. (24), G.A. (25) ve K.Y'yi (26) gözaltına aldı.İş yeri sahibi M.Ö, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, kardeşi H.Ö. ile diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.Yaralı N.M'nin ise tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Polis Hastane Silahlı Kavga Irak 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı