Silahlı kavga: 1 yaralı - KIRIKKALE Haberi

- Yaralanan kişinin ambulansa götürülmesi - Olay yerinden detaylarKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.Yenidoğan Mahallesi 609. Sokak'ta çay ocağı işleten Deniz K. ile Ertan Ş. ve babası Samet Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Samet Ş, pompalı tüfekle Deniz K'ye ateş etti.Yaralanan Deniz K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaçan baba ve oğul, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.