Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 yaralı - KIRIKKALE Haberi

Silahlı kavga: 1 yaralı - KIRIKKALE Haberi

- Yaralanan kişinin ambulansa götürülmesi - Olay yerinden detaylarKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.Yenidoğan Mahallesi 609. Sokak'ta çay ocağı işleten Deniz K. ile Ertan Ş. ve babası Samet Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Samet Ş, pompalı tüfekle Deniz K'ye ateş etti.Yaralanan Deniz K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaçan baba ve oğul, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hastane Akalan Çay Ocağı Pompalı Tüfek 

İlgili Foto Galeriler
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı