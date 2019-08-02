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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 yaralı - KARABÜK İzle

Silahlı kavga: 1 yaralı - KARABÜK İzle

- Aydınlıkevler Mahallesi 513. Sokakta bulunun Karabük lüler Sitesi - Akaryakıt istasyonunda tüfeğin teslim alınışı - Olay yerini güvenlik altına alınması - Olay yeri inceleme ekiplerinin gelişi - Ekiplerin çalışmasından detaylarKARABÜK (AA) - Karabük 'te meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi 513. Sokakta bulunun Karabük lüler Sitesi bahçesinde karşılaşan Sami D. ile Semih B., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.Semih B., yanındaki tüfek ile Sami D'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Sami D, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinden kaçan Semih B. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olayda kullanılan silah ise şüphelinin bir yakını tarafından bölgede bulunan akaryakıt istasyonunda polise teslim edildi.Komşu olan ikili arasında otopark nedeniyle tartışma çıktığı iddia edildi.Olay yerini güvenlik altına alan polis, soruşturma başlattı.

Polis Silahlı Kavga Akalan Akaryakıt İstasyonu Sağlık Ekipleri 

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