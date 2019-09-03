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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 yaralı - ELAZIĞ

Silahlı kavga: 1 yaralı - ELAZIĞ

- Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi - Duvardaki kurşun izleri - Yerdeki boş mermi kapsülleri Elazığ 'da silahlı kavga: 1 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Savaş G. ile Mehmet Yılmaz arasında, Oto Galericiler Sitesi'ndeki iş yerlerinin arkasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Yılmaz yaralandı.Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayın ardından kaçan Savaş G'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.Yılmaz'ın, Oto Galericiler Sitesi Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Polis Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri Mermi 

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