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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 yaralı - BURSA

Silahlı kavga: 1 yaralı - BURSA

- Olay yerinden detaylar Bursa 'da silahlı kavga: 1 yaralıBURSA (AA) - Bursa 'nın Gemlik ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Gemlik Küçük Sanayi Sitesi'nde, oto tamircisi olan H.U. ve H.B. arasında bir alışverişten dolayı tartışma yaşandı.Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle H.B, tabancala H.U'yu bacağından yaralandı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, H.U'yu Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı. Şüpheli H.B. ise gözaltına alındı.Öte yandan, H.B. ile kavgaya karışıp tüfekle ateş açtığı öne sürülen başka bir şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Alışveriş Silahlı Kavga 

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