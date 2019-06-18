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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 yaralı - ADIYAMAN

Silahlı kavga: 1 yaralı - ADIYAMAN

- Yaralının ambulansa bindirilmesi - Mermi kovanlarından ve yaralının terliğinden görüntü - Genel ve detay görüntüler ADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Varlık Mahallesinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu silahla Nebi Tekin'i sağ bacağından ve sol kolundan yaraladı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı Kavga Akalan 

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