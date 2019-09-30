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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Silahlı kavga: 1 yaralı - ADANA

Silahlı kavga: 1 yaralı - ADANA

- Hastane görüntüsü - Yaralı şahsın geldiği araç - Çekicinin aracı çekmesi Adana 'da silahlı kavga: 1 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı.Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi Hastane Kavşağı'nda S.E ile Osman M (29), arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E, üzerindeki tabancayla ateş ederek Osman M'yi bacağından yaraladı.Kendi kullandığı otomobille Kozan Devlet Hastanesine gelen Osman M, tedavi altına alındı.Polis, olaydan sonra kaçan S.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı Kavga Akalan 

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